Eni : RBC relève son opinion, passe à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - RBC a relevé jeudi son opinion sur le titre Eni de 'performance en ligne' à 'surperformance', avec un objectif de cours revu en hausse de 11 à 15 euros.



Dans une note de recherche, le broker canadien rappelle que le groupe énergétique italien a récemment fait part de son intention d'introduire en Bourse son activité dite 'à faible intensité de carbone' en vue de générer de la valeur.



D'après RBC, Eni pourrait se décider à mettre en Bourse 30% de sa filiale, ce qui pourrait lui permettre de lever près de trois milliards d'euros.



Le courtier - qui note que l'opération pourrait se heurter à un certain nombre d'incertitudes - estime que ce projet va faire office de 'test' pour l'ensemble du secteur.



Dans son étude, RBC note par ailleurs qu'Eni affiche, avec sa nouvelle politique de rémunération, un rendement total pour les actionnaires (TSR) se situant parmi les plus élevés du secteur.



