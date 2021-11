Eni : Prolonge son accord avec le CNR en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir renouvelé l'accord-cadre qui lie la société au Conseil national de la recherche (l'organisme public italien chargé de développer, promouvoir, défendre, transférer, et valoriser l'activité de recherche dans le pays) pour trois ans, avec deux années optionnelles supplémentaires.



L'accord prévoit le développement de projets et d'initiatives pour répondre aux enjeux de la transition énergétique à travers l'identification d'axes stratégiques de développement (identification des technologies clés pour le développement des ressources, la décarbonation, les économies d'énergie, l'économie circulaire, la durabilité...).



Le nouvel accord s'ajoute à l'accord de recherche conjoint, signé par les parties en 2019, qui a conduit à la création de quatre centres de recherche conjoints dans le sud de l'Italie.



