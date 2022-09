Eni : Projets éoliens et solaires avec Infrastrutture

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société Plénitude a conclu un nouveau partenariat avec Infrastrutture S.p.A. dans le but de développer des projets solaires et éoliens en Italie et en Espagne en prenant une participation de 65% dans Hergo Renewables, une société qui détient un portefeuille de projets dans les deux pays d'une capacité totale d'environ 1,5 GW.

De son côté, Infrastructure conservera les 35 % restants de Hergo Renewables.



Les partenaires prévoient d'ores et déjà d'ouvrir une centrale photovoltaïque de 37 MW à Montalto di Castro (Italie). Les travaux doivent débuter dans les prochaines semaines pour une mise en service du site au cours du second semestre 2023.



' Le développement des filières éolienne et photovoltaïque est au coeur de notre stratégie de croissance, qui vise à atteindre plus de 2 GW de capacité installée à partir de sources renouvelables d'ici fin 2022, pour atteindre plus de 6 GW d'ici 2025 et plus de 15 GW d'ici 2030 ', a commenté Stefano Goberti, directeur général de Plénitude.



Cette opération contribuera à la décarbonation progressive du secteur électrique en Italie et en Espagne, au processus de transition énergétique engagé par Eni et aux objectifs ambitieux de Plénitude d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et de fournir une énergie 100% décarbonée à tous ses clients.



