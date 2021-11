Eni : Lance un outil financier 'vert' à destination des PME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni lance le programme 'Basket Bond - Sustainable Energy', réalisé en collaboration avec ELITE (qui fait partie du groupe Borsa Italiana / Euronext) et illimity Bank, afin de renforcer son engagement en faveur d'une transition énergétique équitable et inclusive.



Le programme ' Basket Bond - Sustainable Energy ' est présenté comme 'le premier outil financier innovant dédié aux objectifs de développement durable et destiné à toutes les entreprises de la chaîne énergétique et particulièrement les PME'.



Les entreprises éligibles au programme auront ainsi accès à des ressources financières à des conditions favorables en fonction de leur profil de durabilité actuel et prévu.



Avec ce programme, Eni renforce sa stratégie de développement durable et tient son engagement d'impliquer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies en faveur d'une transition juste et inclusive.





