Eni : L'UE autorise une opération sur In Salah Gas Limited

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une coentreprise entre Sonatrach, Eni et Equinor.



Cette coentreprise, In Salah Gas Limited, a été créée conjointement en 1996 par Sonatrach et BP, Equinor.



A la suite de l'opération validée ce jour par l'UE, Eni va remplacer BP en tant qu'actionnaire majoritaire conjoint.



La société In Salah Gas Limited est active dans l'exploration, le développement, la production et la fourniture de gaz naturel tandis que Eni, Sonatrach et Equinor sont actifs dans le développement, la production et la fourniture en gros en amont de gaz naturel.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'en raison de leurs intérêts divergents, Eni, Sonatrach et Equinor sont 'peu susceptibles de réussir à se coordonner sur le marché du développement, de la production et de la fourniture en gros et en amont de gaz naturel à la suite de la transaction'.



De plus, les entreprises n'auraient aucune capacité ou intérêt à s'engager dans des pratiques de verrouillage, estime la Commission.



