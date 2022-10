Eni : L'UE approuve la création d'une coentreprise avec SNAM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une co-entreprise entre les deux sociétés italiennes SNAM et Eni.



La nouvelle structure sera basée en Italie et contrôlera le gazoduc transméditerranéen qui est utilisé pour importer du gaz d'Algérie en Italie.



SNAM est le principal gestionnaire de réseau de transport de gaz en Italie et est également actif dans les infrastructures d'importation de gaz.



Eni est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz et contrôle les entités qui exploitent des gazoducs d'importation de gaz vers l'Italie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que le gazoduc transméditerranéen et les autres infrastructures d'importation de gaz en Italie ne sont pas des concurrents proches.



