Eni : Intègre l'indice MIB ESG en Italie

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir été inclus dans le MIB ESG, soit un indice italien de premier plan dédié aux meilleures pratiques ESG lancé par Euronext.



L'indice regroupe les émetteurs italiens cotés les plus importants appliquant les meilleures pratiques ESG. Il a été développé selon une méthodologie partagée avec la communauté financière et les autorités publiques et réglementaires.



Pour Claudio Descalzi, le directeur général d'Eni, 'il s'agit d'une nouvelle et importante reconnaissance de la part de la communauté financière du plan stratégique développé et mis en oeuvre par Eni'.





