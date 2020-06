Eni : Extension du partenariat avec NextChem

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi une extension de son partenariat avec NextChem, la filiale de Maire Tecnimont spécialisée dans la chimie verte, un an après la signature de leur premier accord dans les technologies circulaires.



Le groupe énergétique italien explique qu'il va étudier avec NextChem la faisabilité d'un projet de raffinerie près de Bari devant produire de nouveaux gaz de synthèse à partir de plasmix, un matériau issu du tri sélectif, et de déchets secs par un procédé de recyclage chimique pouvant générer de l'hydrogène.



Les deux groupes collaboraient déjà sur l'ingénierie d'un projet d'usine de production d'hydrogène à partir de déchets près de Venise et sur un autre projet de site de production de méthanol, là aussi à partir de déchets, près de Livourne.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ENI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok