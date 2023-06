Eni : Étudie les opportunités de développement à Chypre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a fait savoir hier soir que son directeur général, Claudio Descalzi, avait rencontré le président de la République de Chypre, Nikos Christodoulides, afin d'évoquer les activités de la société dans le pays.



Le directeur général d'Eni a partagé avec le président les opportunités de développer et d'améliorer le potentiel gazier du pays.



Les parties ont aussi discuté d'une enquête plus approfondie sur le rôle d'Eni dans le développement de la mobilité durable dans le pays, en particulier dans le contexte de la distribution et de l'utilisation des biocarburants.



Eni est présente à Chypre depuis 2013. La société exploite les blocs 2, 3, 6, 8 et 9 et détient des participations dans les blocs 7 et 11, exploités par TotalEnergies.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.