Eni : Étude tripartite autour de la production d'hydrogène

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord avec Edison et Ansaldo Energia portant sur le lancement d'une étude de faisabilité de production d'hydrogène vert (produit par électrolyse de l'eau) ou d'hydrogène bleu (avec l'utilisation de gaz naturel) pour la nouvelle usine Edison à Porto Marghera (Italie).



Le site, qui entrera en exploitation commerciale au second semestre de cette année, fonctionnera en s'appuyant cycle combiné de dernière génération d'une puissance totale de 780 MW et utilisera une turbine à haut rendement équipée d'une technologie conçue pour fonctionner à l'hydrogène.



L'accord découle de la nécessité de développer les compétences et les technologies nécessaires pour contribuer à la décarbonation du secteur de l'électricité, conformément au Green Deal européen, précise Eni.



'Nous disposons d'un haut niveau d'expertise technologique dans le domaine de la combustion qui soutiendra ce projet pour accélérer la transition énergétique du pays', indique Giuseppe Ricci, directeur général d'Eni Energy Evolution



