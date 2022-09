Eni : Enjoy passe à l'électrique à Bologne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Enjoy, le service d'autopartage d'Eni, passe à l'électrique à Bologne, avec l'introduction dans sa flotte des voitures urbaines XEV YOYO équipées d'un système d'échange de batteries.



À partir d'aujourd'hui, les clients d'Enjoy à Bologne peuvent louer l'une des 50 XEV YOYO flambant neuves via l'application. Ces nouvelles voitures viennent s'ajouter à la flotte existante de 155 voitures et véhicules utilitaires déjà disponibles dans la ville.



Les avantages de la mobilité électrique urbaine sont combinés à la commodité de l'autopartage ' free floating ', qui permet de commencer et de terminer les locations n'importe où dans la zone de couverture. De plus, Enjoy se charge de la recharge.



' Ce service sera bientôt étendu à Florence, Milan et Rome ', a déclaré Giuseppe Ricci, directeur des opérations pour Energy Evolution chez Eni. ' Il s'agit d'une étape supplémentaire vers l'objectif, d'ici 2050, de la décarbonisation totale non seulement de nos activités mais aussi des produits destinés à nos clients. '



Enjoy compte plus d'un million de clients en Italie qui ont effectué environ 29 millions de locations depuis 2013.



