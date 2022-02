Eni : Début de la production de bioéthanol à Crescentino

(CercleFinance.com) - Eni annonce que Versalis, sa société chimique, a débuté la production de bioéthanol à partir de biomasse lignocellulosique à Crescentino (Italie).



L'usine, acquise en 2018, a été rénovée grâce à d'importants investissements et a commencé la production de bioéthanol avancé, conformément à la législation européenne pour le développement des énergies renouvelables.



Le site est capable de traiter jusqu'à 200 000 tonnes de biomasse par an, avec une capacité de production maximale d'environ 25 000 tonnes de bioéthanol par an.





