Eni : Confirme ses engagements en Libye

(CercleFinance.com) - Le Premier ministre de la Libye, Abdulhamid Dbeibah, et le DG d'Eni Claudio Descalzi, se sont rencontrés à Tripoli pour discuter de la stratégie d'Eni dans le pays.



L'objectif est de stimuler les investissements, de soutenir le secteur de la santé libyen et l'accès à l'énergie (renouvelables, gaz pour le marché intérieur et production d'électricité).



' Eni travaille sur les nouveaux projets de développement offshore pertinents tels que Structures A&E, Bouri Gas Utilization, Sabratha Compression et Hamada, tout en maximisant la production de gaz de la Libye en développant de nouvelles opportunités ' indique le groupe.



Eni est présent en Libye depuis 1959 et est en joint-venture avec la société d'État NOC. La société est le premier producteur international d'hydrocarbures du pays.



