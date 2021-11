Eni : Barclays relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur Eni, qu'il porte de 'sous-pondérer' à 'surpondérer', avec un objectif de cours maintenu à 13 euros.



Après un déplacement au Moyen-Orient et des travaux poussés dans la décarbonisation, le bureau d'études estime qu'il devient de plus en plus évident que le groupe italien est en train de se positionner comme un leader en matière de transition énergétique.



D'après Barclays, l'environnement macroéconomique favorable du moment devrait permettre de générer les ressources suffisantes pour financer cette reconversion, sans toutefois compromettre la rémunération séduisante aujourd'hui proposée aux actionnaires.



