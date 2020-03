Eni : Annule ses rachats d'actions après la chute du pétrole

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Italien Eni, quatrième compagnie pétrolière européenne, a déclaré vouloir annuler son programme de rachat d'actions qui était prévu en raison de la récente baisse des prix du pétrole et des conséquences de la pandémie de COVID-19.



La société basée à Rome a déclaré qu'elle envisageait également une forte réduction de ses dépenses à des niveaux compatibles avec les nouveaux prix du pétrole.



Eni a mis à jour ses prévisions sur le pétrole pour les années 2020 et 2021, abaissant les prévisions sur le prix du Brent à 40-45 dollars en 2020 et 50-55 dollars en 2021.



Très volatile depuis quelques semaines, le baril de Brent se négocie actuellement autour de 26 dollars.



La société a déclaré qu'elle réexaminerait les rachats d'actions lorsque le prix du Brent serait au moins égal à 60 dollars le baril.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ENI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok