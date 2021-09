Eni : Accord de partenariat de trois ans avec l'IRENA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir conclu un accord de partenariat de trois ans avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) afin de collaborer à la promotion des énergies renouvelables.



Selon les termes de l'accord, Eni et l'IRENA travailleront à favoriser le dialogue et partager leurs expériences sur l'accélération de la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables dans les pays exportateurs de combustibles fossiles.



Eni et l'IRENA travailleront notamment à favoriser l'intégration du continent africain dans la chaîne de valeur des biocarburants par le biais d'initiatives de renforcement des capacités institutionnelles, d'agrobusiness et de développement industriel.





