Eni : Accord avec HitecVision pour développer Vårgrønn

(CercleFinance.com) - Plénitude (Eni) et HitecVision annoncent aujourd'hui un accord pour développer leur société norvégienne d'énergie renouvelable, Vårgrønn.



Les partenaires souhaitent faire de Vårgrønn un acteur majeur de l'éolien offshore à cycle complet, ciblant 5 GW de capacité éolienne offshore installée et sanctionnée d'ici 2030, en se concentrant sur les principaux marchés d'Europe du Nord.



L'accord prévoit que Vårgrønn acquiert la participation de 20% de Plénitude dans le projet Dogger Bank (soit le plus grand parc éolien offshore au monde, d'une capacité de 3,6 GW, qui devrait être achevé en 2026 au large du Royaume-Uni), ainsi que les autres initiatives en phase de démarrage de Plénitude sur les marchés clés de Vårgrønn.



Grâce à cette transaction, Vårgrønn investira dans la zone la plus mature pour l'éolien offshore au monde, ajoutant 720 MW nets à son portefeuille.

HitecVision augmentera sa participation dans Vårgrønn de 30,4 % à 35 %, tandis que Plénitude conservera les 65 % restants.





