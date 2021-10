Eni : Accord avec Fincantieri pour la transition énergétique

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un protocole d'accord avec Fincantieri, industriel italien spécialiste de la construction navale, afin de promouvoir des initiatives axées sur la transition énergétique.



L'objectif est de créer un système de solutions intégrées pour des projets de décarbonation dans les domaines de l'énergie, des transports et de l'économie circulaire.



Eni et Fincantieri ont identifié des domaines d'intérêt commun pour développer des synergies, notamment la réduction de l'impact environnemental du secteur du transport maritime, la production d'énergie à partir de sources renouvelables et l'économie circulaire.





