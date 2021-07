Enertime : Point d'avancement sur les projets en cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Enertime, un fabricant de machines thermodynamiques et de turbomachines pour la production d'énergies renouvelables, a fait le point jeudi sur l'avancement de sa stratégie commerciale.



En France, la 'cleantech' dit actuellement plancher sur quatre projets de transformation de la chaleur en électricité ('ORC') sur des sites industriels, ainsi que sur des mécanismes de pompes à chaleur ou de turbine de détente de gaz.



En Europe, Enertime dit avoir répondu à plusieurs appels d'offres relatifs à la fourniture de technologies ORC en Italie, en Belgique, en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni.



Selon l'entreprise, ces différents projets concernent pour l'essentiel des installations sur des verreries et des cimenteries, dont des sites appartenant au groupe Verallia.



Dans son communiqué, la société évoque aussi certaines perspectives de développement en Turquie, au Mexique et en Asie.



Au regard de ces projets, Enertime dit rester confiant quant à sa capacité à enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au cours des prochaines années, une dynamique qui devrait lui permettre d'atteindre un résultat opérationnel à l'équilibre en 2023.



