Elis : La demande de services d'hygiène est florissante, Elis rejoint les actions favorites de Bank of America

(BFM Bourse) - La banque américaine a ajouté le titre du spécialiste de la blanchisserie industrielle dans sa liste "SMID Cap Europe Best Ideas" avec un objectif de cours relevé à 23 euros. Pour Bank of America, Elis devrait profiter à plein de sa position dominante sur le marché de la location de textile.

Après avoir durement souffert de la crise sanitaire en particulier dans l'hôtellerie-restauration, Elis enchaîne les publications solides. En mai dernier, le spécialiste de la blanchisserie industrielle avait dépassé les attentes du marché en publiant des revenus de 1 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2023.

Entre janvier et mars 2023, le groupe avait alors profité d'une nette reprise de l'activité dans les hôtels et les restaurants. Le très bon début d'année 2023 réalisé par Elis venait déjà confirmer un exercice 2022 qui s'était alors soldé par un chiffre d'affaires record. La société avait bénéficié d'une amélioration du contexte sanitaire et des hausses de tarifs rendues nécessaires par l'inflation des prix de l'énergie.

En Bourse, cette amélioration de la marche des affaires s'est traduite par une progression de plus de 30% du cours de Bourse d'Elis depuis le 1er janvier. Malgré cette appréciation de la valeur boursière du spécialiste de la blanchisserie industrielle, Bank of America juge encore le titre sous-évalué.

Selon la banque américaine, le titre Elis se négocie encore 25% à 30% en dessous des multiples de milieu de cycle, et ce "malgré une forte dynamique à court terme et des révisions positives du bénéfice net par action", et une "meilleure croissance organique à moyen terme". Le dossier offre donc encore du potentiel alors qu’il n'évolue actuellement qu'à ses niveaux observés en 2019.

En conséquence, Bank of America a renouvelé lundi sa recommandation à l'achat sur la valeur et ajusté à la hausse son objectif de cours à 23 euros contre 19 euros précédemment. Surtout, l’intermédiaire financier a intégré Elis dans sa liste 'SMID Cap Europe Best Ideas', soit sa liste des valeurs préférées dans l'univers des petites et moyennes capitalisations européennes.

Une position dominante sur la location de textile

Pour Bank of America, Elis dispose d'atouts forts. Premièrement, le groupe français est bien positionné pour capitaliser sur la demande croissante de solutions d'externalisation textile, grâce à sa position dominante sur le marché. Elis est en effet le numéro un en Europe avec une part de marché de 20%, une part qui monte même à 50% en France contre seulement 15% dans l'Hexagone pour le numéro deux, rappelle la banque américaine.

Aussi, Elis devrait profiter d'une tendance favorable sur son marché principal. Selon Bank of America, le marché de la location de textile devrait plus que doubler à moyen terme et le taux d'externalisation des services de blanchiment de linge devrait se situer entre 55% et 65% contre 30% à 35% actuellement.

Cette dynamique est donc de nature à amplifier sa croissance structurelle. La crise sanitaire a eu pour effet de renforcer les besoins d'hygiène et les exigences en matière de propreté et de traçabilité des vêtements. De plus le recours accru à l'externalisation permettra à ses clients de variabiliser davantage leurs bases de coûts.

La demande pour les produits du groupe est donc soutenu par plusieurs vents favorables. Ainsi, Bank of America estime "qu'au-delà de 2024, Elis connaîtra une croissance organique moyenne à un chiffre contre une croissance faible à un chiffre historiquement".

Par ailleurs, Elis n'éprouvera pas de grandes difficultés à faire passer de nouvelles hausses de prix à ses clients pour contrer l'inflation. Et c'est le deuxième point fort identifié par Bank of America, qui rappelle que le groupe français estime être en mesure de pratiquer des "hausses de prix moyennes de +9%/+10% en 2023 contre une hausse supérieure 7% en 2022 et 2% en moyenne historiquement". Et sur la base des renégociations menées jusqu'à présent, Elis prévoit des hausses de tarifs de 4%/5% en 2024.

Elis devrait également profiter d'une demande encore forte dans l'hôtellerie. Ce segment représente 25% du chiffre d'affaires d'Elis, dont 80% provenant des hôtels, rappelle Bank of America. Le RevPar (le revenu par chambre disponible, NDLR) a progressé de 18% en juin, après 21% en mai. Et cette tendance devrait encore se maintenir selon les dernières données hebdomadaires obtenues par Bank of America. Ces dernières indiquent en effet "des tendances similaires" pour le mois en cours.

A la Bourse de Paris, les investisseurs apprécient le coup de projecteur offert par Bank of America sur Elis. Le titre progresse encore de 3,3% à 19 euros, vers 16h soit à des niveaux qui prévalaient avant la pandémie de Covid-19.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse