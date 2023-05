Elis : Le groupe Elis surfe depuis janvier sur la bonne activité dans les hôtels et les restaurants

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la blanchisserie industrielle a enregistré une croissance en données comparables de 18,3% au premier trimestre. Le marché avait toutefois déjà bien anticipé cette solide progression.

Elis continue d'enchaîner les publications solides. Le groupe de blanchisserie industrielle a souffert, ces dernières années, de l'impact de la crise sanitaire sur ses segments de marché, en particulier dans l'hôtellerie-restauration, qui représente environ un quart de son chiffre d'affaires.

L'amélioration du contexte sanitaire et les hausses de tarifs rendues nécessaires par l'inflation des prix de l'énergie l'ont néanmoins permis d'enregistrer de fortes croissances et de dégager des revenus record l'an passé, de 3,82 milliards d'euros.

Le début de l'exercice 2023 confirme la bonne tendance pour la société. "Elis a publié un début d'année solide", apprécie ainsi Stifel.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Un effet prix conséquent

Sur les trois premiers mois de l'année, l'entreprise a dégagé des revenus de 1 milliard d'euros en croissance de 21,7% en données publiées et de 18,3% hors effets de changes et devises. Ce dernier chiffre s'avère supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur une progression de 15,5% en données comparables, selon Deutsche Bank.

Une partie importante de cette progression est due à "un effet prix", qui traduit les hausses de tarifs qu'Elis a passé depuis le début de 2022 pour repasser l'inflation de ses coûts. Cet effet a eu impact de 11 points de pourcentage sur la croissance de la société.

Elis a également été soutenue par une base de comparaison favorable dans l'hôtellerie-restauration. Ce segment de marché avait encore pâti de la pandémie sur le début de l'exercice 2022, et bénéficie ainsi d'un effet de rattrapage. Le rebond dans cette division a ajouté 36 millions d'euros de revenus soit une contribution à la croissance organique de 4,5%, selon les calculs de Stifel.

"La dynamique commerciale est particulièrement soutenue sur tous nos marchés et dans toutes nos géographies: nous avons atteint, au premier trimestre, un niveau record de signatures de nouveaux contrat", a par ailleurs souligné Xavier Martiré, le président du directoire d'Elis, cité dans un communiqué.

Une croissance structurelle renforcée

Le groupe a réitéré l'ensemble de ses objectifs , très détaillés, pour 2023. A savoir une croissance en données comparables située entre 11% et 13%, une marge brute d'exploitation (Ebitda) en hausse d'environ 50 points de base (0,5 point), un bénéfice net en hausse d'au moins 15% par rapport à 2022, et un flux de trésorerie de plus de 260 millions d'euros.

Reste que cette publication n'emballe pas les investisseurs. L'action Elis cède 0,2% vers 10h20 et a même chuté de plus de 3% en début de séance.

"L'activité est bonne et est en ligne avec les attentes. Mais le cours de Bourse avait déjà intégré une bonne performance. Pour que l'action réagisse bien à la publication, il aurait fallu que le chiffre d'affaire dépasse nettement les attentes ou qu'il y ait un message de la direction laissant augurer une bonne surprise sur les volumes ou les prix. Mais cela n'a pas été le cas", explique Julien Thomas, analyste chez TP ICAP Midcap. L'analyste a maintenu son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 19 euros.

Elis a par ailleurs souligné un nouvelle fois l'émergence de différentes tendances de nature à amplifier sa croissance structurelle. Premièrement la crise sanitaire a eu pour effet de renforcer les besoins d'hygiène et donc la demande pour les produits du groupe. La société considère également que la ré-industrialisation de l'Europe et la relocalisation des chaînes de production pour diminuer la dépendance à l'Asie crée des opportunités, Elis étant spécialisé dans l'entretien des tenues de travail en usine. Le développement des appels d'offres avec une composante ESG (environnement, social et gouvernance, les critères extra-financiers) devrait par ailleurs permettre au groupe de faire valoir ses atouts dans ce domaine.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse