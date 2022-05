Elis : Hausse de +26,5% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en croissance de +26,5% à 832,8 ME au 1er trimestre 2022. Le groupe profite de la poursuite du fort rebond de l'activité en hôtellerie, de nombreux succès commerciaux et de la bonne dynamique de prix.



En France, le chiffre d'affaires est en croissance de +30,8% (intégralement en croissance organique). En Europe centrale, le chiffre d'affaires est en croissance de +16,2% (+14,1% en croissance organique).



Le groupe anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires 2022 comprise entre +13% et +15% sur l'année.



L'EBIT 2022 est attendu à environ 500 ME, en lien avec l'augmentation limitée des dotations aux amortissements en 2022.



Le résultat net courant par action 2022 est attendu en augmentation de près de 40%, à environ 1,35 E par action.



