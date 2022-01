Elior : Suspension des objectifs pour 2021-22

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Elior Group indique suspendre ses objectifs pour l'exercice 2021-22, en raison de la propagation d'Omicron qui entraine une intensification des restrictions sanitaires, ainsi que d'une inflation qui s'accélère dans tous les pays où il opère.



Le groupe de restauration collective et de services confirme cependant ses ambitions à plus long terme, dont une croissance organique annuelle du CA d'au moins 7% pour 2022-23 et 2023-24, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,6% en 2023-24.



Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est accru de 18,1% à près de 1,12 milliard d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2021-22, dont une croissance organique de 16,7%, un effet périmètre de -0,4% et un écart de change favorable de +1,8%.



