Elior : Stifel relève sa recommandation à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur Elior de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours revu à la hausse, de 2,2 à 2,9 euros.



Dans une étude consacrée au secteur des services professionnels, l'intermédiaire justifie sa décision par l'abaissement des prévisions du marché pour l'exercice 2023 et le lancement d'une revue stratégique susceptible d'apaiser les inquiétudes ayant trait au bilan de l'entreprise.



Pour Stifel, le risque de nouvelles déceptions est désormais limité, la possibilité d'un nouvel exercice avec un flux de trésorerie négatif ne constituant plus une mauvaise surprise aux yeux des investisseurs.



'La revue des options stratégiques pourrait entraîner un certain soulagement, en proposant des scénarii alternatifs à celui d'une augmentation de capital tant redouté par les investisseurs au vu des craintes entourant le bilan de la société', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.