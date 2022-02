Elior : Stifel dégrade son conseil, le titre chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Elior accuse la plus forte baisse de l'indice SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Stifel, désormais à 'vendre' sur la valeur.



Vers 10h30, l'action du groupe de restauration collective et de services chute de 3,4%, alors que l'indice SBF 120 gagne près de 0,4%. Le titre accuse désormais un repli de 17% depuis le début de l'année.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Stifel explique s'attendre à ce que la sous-performance du restaurateur d'entreprise continue.



'Nous pensons que le rythme du redressement d'Elior va rester modéré en regard de celui de ses pairs, illustrant son modèle économique moins diversifié et des marges moins résistantes à l'inflation', soulignent les analystes.



'Cela pourrait de nouveau retarder le retour du groupe à un cash-flow libre positif, tout en maintenant l'endettement à des niveaux élevés', font-ils remarquer.



Stifel abaisse en conséquence sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif revu à la baisse de 6,5 à 4,9 euros.



