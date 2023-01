Elior : Stifel ajuste sa cible après le CA trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Elior avec un objectif de cours ajusté de 2,9 à 3,1 euros, après le point d'activité de la semaine dernière pour le premier trimestre comptable du groupe de restauration et de services.



'L'action a été sous pression après cette faible publication sur des inquiétudes renouvelées au sujet de la consommation de trésorerie, et nous voyons peu de catalyseurs pour un rebond du titre', estime le broker.



'Bien que l'acquisition prévue de DMS tende à rassurer quant à la situation financière, elle ne traitera pas certains des problèmes structurels et la visibilité sur la mise en oeuvre demeure faible, selon nous', poursuit-il.



