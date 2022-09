Elior : Stifel abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa recommandation vendre sur le titre Elior mais réduit son objectif de cours de 2,80E à 2,20E.



' Nous voyons un risque de baisse significatif par rapport aux attentes du consensus, reflétant la combinaison de l'environnement inflationniste, de la pénurie de main-d'oeuvre, des coûts ponctuels suite à l'arrivée du nouveau PDG et de la hausse des taux d'intérêt ', pointe l'analyste.



Et de prévoir désormais un EBITA pour l'exercice 21/22 de 48 ME (contre un consensus de 37 ME) et un EBITA pour l'exercice 22/23 de 53 ME.



Le bilan d'Elior restera sous pression poursuit Stifel ' car nous prévoyons désormais un FCF négatif pour l'exercice 22/23, le levier financier restant supérieur à la convention '.



