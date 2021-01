Elior : Recul de 28% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Elior Group affiche un chiffre d'affaires de 945 millions d'euros sur son premier trimestre 2020-21 (octobre à décembre 2020), en recul de 27,7% (-26,1% en organique) en comparaison annuelle, impacté par le durcissement des mesures sanitaires.



Il revendique cependant une amélioration du taux de rétention global, à 92% au 31 décembre 2020 contre 91% un an plus tôt, et une valeur totale des contrats remportés lors du premier trimestre en augmentation de 25% d'une année à l'autre.



Le groupe de services prévient toutefois que le rebond épidémique mondial et les mesures sanitaires représentent 'une source persistante d'incertitudes pour les prochains mois alors que les campagnes de vaccination commencent seulement à être mises en place'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel