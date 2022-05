Elior : Perte nette creusée au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Elior Group publie au titre de son premier semestre 2021-22 un résultat net part du groupe de -266 millions d'euros, contre -53 millions un an plus tôt, et un EBITA ajusté des activités poursuivies de -16 millions, comparé à -25 millions un an auparavant.



Le groupe de restauration et de services a réalisé un chiffre d'affaires de 2,24 milliards d'euros, en croissance organique de 18%, porté à hauteur de 9,9% par le développement commercial, et a affiché un taux de rétention stable sur trois mois à 91,3%.



Pour l'ensemble de son exercice 2021-22, Elior anticipe une croissance organique du CA d'au moins 16% et un EBITA ajusté autour de l'équilibre (en excluant les pertes de Preferred Meals aux Etats-Unis, activité dont le groupe a décidé de sortir).



A horizon 2024, Elior Group confirme viser une croissance organique annuelle moyenne du CA d'au moins 7% sur les deux prochains exercices, mais n'attend plus qu'une marge d'EBITA ajusté d'environ 4% en 2023-24 (contre environ 4,6% en projection précédente).



