Elior : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Elior cède moins de 1% et s'inscrit à contre-courant de la tendance à Paris, pénalisé par une dégradation de recommandation de 'achat' à 'conserver' chez Stifel, avec un objectif de cours ajusté de 6,5 à sept euros sur le titre du groupe de restauration et de services.



'La crise de la Covid-19 a affecté la marge pré-pandémique et endommagé le bilan. L'endettement tendu constitue le principal défi du dossier et fait de la société, à notre avis, la moins bien placée parmi ses pairs dans la reprise', estime le broker.



