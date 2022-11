Elior : Oddo reste à sous-performance, relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' et relève son objectif de cours de 2,6 à 2,8 euros, à la suite de l'ajustement de ses hypothèses opérationnelles et des données de marché, au lendemain des résultats annuels du groupe de restauration collective.



S'il reste confiant quant aux fondamentaux du secteur, le bureau d'études estime qu'Elior 'a accumulé un certain nombre d'erreurs stratégiques et opérationnelles au cours des dernières années qui rendent son retournement long et relativement incertain'.



'Nous pensons qu'il faudra probablement deux ou trois ans pour redresser le groupe, dans un contexte de bilan serré', estime l'analyste, qui pointe en outre une valorisation élevée, avec une prime de 30% par rapport à son multiple VE/EBIT historique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.