Elior : Oddo réduit son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de sous-performance sur le titre Elior, avec un objectif de cours abaissé de 3 à 2,6 euros.



Le bureau d'analyses joue la prudence, estimant que 'certains éléments de macroéconomie pourraient peser sur l'activité d'Elior à court terme'.



Il pointe notamment des difficultés d'approvisionnement, une inflation très forte sur certaines matières première ou encore des difficultés de recrutement.



Par ailleurs, 'les négociations salariales de branche se sont avérées plus importantes que ce que le groupe anticipait (+5.6% d'augmentation vs +2.7% budgété, à compter d'août 2022', poursuit le broker.



Dans ce contexte, Oddo attend désormais une perte opérationnelle de 42 ME pour 2022 (vs -38 ME préc).



'Nous abaissons de 8% notre EBIT 2023e à 93 ME (vs 101 ME précédemment). Au total, sur la période 2022/2024e, nos séquences d'EBIT et de BPA sont ajustées en baisse respectivement de 7.5% et 17.5% en moyenne', conclut l'analyste.



