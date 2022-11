Elior : Oddo confirme son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Elior, avec un objectif de cours inchangé de 2,8 euros.



Le broker rappelle qu'hier, en séance, Elior et Derichebourg ont reconnu poursuivre des échanges sur un éventuel apport par Derichebourg de sa branche Multiservices à Elior, branche qui regroupe essentiellement des activités de nettoyage / propreté (CA estimé par ODDO BHF à 940 ME).



Dans ce contexte, Oddo imagine plusieurs scénarios: (1) l'apport des actifs Multiservices par Derichebourg en échange d'une participation supérieure au capital d'Elior; (2) l'option 1 assortie d'une demande de dérogation au projet d'OPA obligatoire de Derichebourg.



'L'option 2 nous parait être la plus intéressante et la plus crédible', indique l'analyste.



'Néanmoins, d'un point de vue purement opérationnel, nous considérons toujours que l'amélioration chez Elior sera plus lente que ses concurrents, avec un risque sur les objectifs 2024, qui nous paraissent ambitieux' conclut Oddo.



