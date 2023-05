Elior : Oddo BHF maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF conserve son avis Sous-performance sur le titre Elior avec un objectif de cours de 2,80E.



'D'un point de vue purement opérationnel, nous pensons toujours que l'amélioration chez Elior sera plus lente que chez les concurrents, même avec l'intégration de DMS, avec un risque d'intégration relativement élevé à court terme', estime l'analyste.



Pour Oddo BHF, Elior a accumulé ces dernières années 'nombre de faux pas stratégiques et opérationnels qui rendent son redressement lointain et relativement incertain dans la restauration collective'.



Et d'estimer qu'il faudra probablement '2-3 ans pour redresser le groupe, dans un contexte de bilan actuellement tendu'.



'Dans le même temps, la valorisation reste moins attractive que ses pairs avec un multiple EV/EBIT 2024e de 13,4x pro forma (vs Sodexo 12x et ISS 9x) et proche de son multiple historique', termine l'analyste.



