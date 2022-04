Elior : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Elior avec un objectif de cours abaissé de quatre à 2,7 euros, dans le sillage d'une réduction de ses estimations 'pour tenir compte d'un premier semestre probablement pire qu'anticipé'.



'En effet, l'allègement des contraintes sanitaires en France n'a eu lieu qu'à la mi-mars ce qui, combiné à la résurgence de l'inflation, pèsera d'autant sur la rentabilité du groupe', prévient l'analyste, ajoutant que la structure bilancielle en sera 'forcément plus tendue'.



'Au final, si nous reconnaissons que la valorisation du groupe pourrait être supérieure dans un environnement normalisé, la visibilité reste trop faible à court terme, surtout en l'absence d'un CEO, pour relever notre recommandation', conclut-il.



