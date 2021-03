Elior : Obtention d'un PGE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Elior Group indique avoir obtenu un Prêt Garanti par l'État français (PGE) d'un montant de 225 millions d'euros, augmentant ainsi d'autant sa liquidité pour consolider son assise financière et diversifier ses moyens de financement.



'La mobilisation de ce dispositif s'inscrit dans la continuité des décisions mises en oeuvre pour renforcer les financements du groupe afin d'accroître son agilité en sortie de crise', explique le groupe de restauration et de services.



Ce prêt garanti par l'Etat français à hauteur de 80% est à échéance initiale de douze mois, avec option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles. Cette option est exerçable par la société à sa discrétion, à l'issue de la période initiale d'un an.



