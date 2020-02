Elior : Nouvelle solution de reconnaissance des plats

(CercleFinance.com) - Le groupe Elior annonce ce mardi le déploiement dans ses restaurants d'une solution de reconnaissance visuelle des plateaux repas lors du passage en caisse, en association avec la startup française Foodvisor, via sa filiale Trayvisor.



'Développée en partenariat avec Foodvisor, acteur leader de la reconnaissance d'image et de calcul d'informations nutritionnelles par intelligence artificielle, la solution fluidifie le passage en caisse et permet aux hôtes et aux hôtesses de caisse de consacrer plus de temps à l'accueil et au service des convives. En s'appuyant sur des algorithmes utilisant l'apprentissage automatique, les plats présents sur le plateau sont reconnus lors du passage en caisse', explique Elior.



