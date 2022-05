Elior : Le titre chute de -4% après de nouvelles analyses

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre chute de -4% après un repli de -1% hier. Plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur ce matin.



Stifel réaffirme une recommandation 'vente' sur Elior avec un objectif de cours abaissé de 3,5 à 2,8 euros, reflétant ses estimations réduites après une publication au titre du premier semestre 2021-22 qui 'a apporté son lot de nouvelles décevantes'.



Le broker déclare rester prudent sur le rythme de la reprise des marges et la génération de free cash-flow, et pense que 'les objectifs à moyen terme restent trop ambitieux, à la fois au niveau du chiffre d'affaires et des marges'.



'Ceci rend la situation financière quelque peu incertaine, avec peu de visibilité concernant le rythme du désendettement sur les 18 prochains mois et un risque potentiel sur les prochains tests de covenants', ajoute Stifel.



UBS estime pour sa part que les chiffres du 1er semestre 2022 sont globalement en ligne.



Rappelons qu'Elior Group a publié au titre de son premier semestre 2021-22 un résultat net part du groupe de -266 millions d'euros, contre -53 millions un an plus tôt, et un EBITA ajusté des activités poursuivies de -16 millions, comparé à -25 millions un an auparavant.



Suite à cette annonce, UBS réitère son conseil à Neutre avec un objectif de cours de 3,3 E.



' Elior a publié un chiffre d'affaires de 2 239 millions d'euros au 1er semestre 22, en hausse de 4% par rapport aux prévisions (UBSe 2 147 millions d'euros, consensus de 2 155 millions d'euros), avec une croissance organique de 18% (UBSe 13,4%, consensus de 13,8%). Le développement commercial est en hausse à 9,9% et l'EBITA ajusté est de -16 millions d'euros (UBSe -12 millions d'euros, consensus de -19 millions d'euros) ' indique UBS.



