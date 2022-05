Elior : Le titre chute après les résultats du 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 6% après l'annonce de ses résultats. Stifel estime que les résultats du premier semestre ont été meilleurs que prévu au niveau du chiffre d'affaires, mais globalement en ligne avec l'EBIT, alors qu'ils ont été décevants au niveau du FCF avec une nouvelle consommation importante de liquidités sur la période (plus de 100 millions d'euros).



' Les prévisions à moyen terme actualisées s'accompagnent d'un objectif de marge plus faible, de 4,6 % à 4 % pour l'exercice 23/24, mais nous pensons qu'il est encore trop ambitieux ' indique Stifel.



' Dans l'ensemble, nous ne voyons aucune raison de devenir plus positifs sur les actions suite à ce communiqué de presse '. L'analyste confirme donc son conseil vendre sur la valeur avec un objectif de cours de 3,50 E.



L'analyste estime également que la croissance organique au niveau du groupe est maintenant considérée comme étant 'd'au moins 16%', ce qui est largement conforme aux attentes du consensus (c. +15%). Cela implique selon lui à un retour au second semestre à plus de 90% de 2019 (contre 87% au deuxième trimestre et 90% en avril) '.



' Cela implique que l'EBITA du second semestre (hors Preferred Meals) sera d'environ 10 à 15 millions d'euros, contre un EBITA d'environ 50 millions d'euros pour la période antérieure à Covid ' précise Stifel.



