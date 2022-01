Elior : Le titre chute après la dégradation de Moody's

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Elior chute lourdement vendredi matin à la Bourse de Paris suite à l'abaissement de la note de crédit du spécialiste de la restauration collective par l'agence Moody's.



A 9h20, le titre du restaurateur décroche de 5,5%, accusant derrière EDF la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120, qui accuse un repli de 0,7% au même moment.



L'agence de notation financière Moody's a annoncé jeudi soir avoir abaissé la note de crédit d'Elior à 'B1' contre 'Ba3' jusqu'ici, tout en l'assortissant d'une perspective 'stable'.



Cet abaissement de recommandation 'reflète la perspective d'un redressement plus lent que prévu de la rentabilité d'Elior par rapport à ce qui était anticipé en juin 2021 du fait de la propagation rapide du variant Omicron variant', explique Eric Kang, analyste chez Moody's, dans un communiqué.



