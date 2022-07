Elior : Lance une offre événementielle pour les entreprises

(CercleFinance.com) - Elior annonce le lancement de MAISON.A, via sa filière Arpège, soit une offre qui vise à accompagner les entreprises d'Ile-de-France dans la définition d'événements corporate hauts de gamme (événements corporate, conférences, anniversaires d'entreprises ou encore cocktails) grâce à une sélection de partenaires de renom.



'Allant au-delà de son coeur de métier dans la restauration d'entreprise premium, MAISON.A se positionne comme un véritable chef d'orchestre pour des prestations sur-mesure et clé-en-main', assure Elior.



L'offre MAISON.A s'articule autour de trois volets : lieux d'exception, design culinaire audacieux, animations et scénographie sur-mesure.



