Elior : En pertes sur son exercice 2019-20

(CercleFinance.com) - Elior Group publie au titre de son exercice 2029-20 un résultat net part du groupe de -483 millions d'euros, à comparer à +271 millions un an plus tôt, et un résultat opérationnel courant des activités poursuivies de -89 millions, contre +160 millions en 2018-19.



Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'établit à 3.967 millions d'euros, en baisse de 19,4% correspondant principalement à une perte de chiffre d'affaires liée à la crise de la Covid-19. Hors impacts exceptionnels, la croissance organique ressort à +1,7%.



Le conseil d'administration proposera à la prochaine AG annuelle de renoncer à verser un dividende pour 2019-20. 'Nous maintiendrons également notre stricte discipline en matière de gestion des coûts, de trésorerie et de frais généraux', ajoute la société.



