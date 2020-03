Elior : En hausse, un analyste ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Elior avance de +1,6% ce mardi, alors que l'analyste Oddo BHF annonce ajuster son objectif de cours sur celui-ci, tout en restant à l'achat sur la valeur, évoquant un 'rebond opérationnel occulté à court terme par les craintes liées au COVID-19'.



La cible du broker passe ainsi de 14 à 13,50 euros, pour un potentiel de hausse de +27%.



'La performance boursière d'Elior est actuellement pénalisée par sa double exposition France / Italie, dans un contexte de fortes incertitudes liées au COVID-19. La valorisation actuelle offre de bons points d'entrée mais nous sommes conscients que l'absence de visibilité concernant l'ampleur et la durée du COVID-19 et le manque de transparence (poids de certains pays et segments) limitent le repositionnement sur le titre à court terme', explique Oddo BHF.



