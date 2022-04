Elior : Deutsche Bank dégrade de 'achat' à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Elior, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 8,1 à 3,1 euros.



Dans une note consacrée aux acteurs européens de la restauration collective et des titres-restaurants, l'intermédiaire financier estime que le titre du groupe français constitue aujourd'hui le pari le plus risqué au sein du secteur.



Deutsche Bank évoque en particulier (1) la forte dépendance du groupe à l'Europe et aux marchés publics - deux métiers difficiles qui l'ont conduit à suspendre ses objectifs annuels, (2) la situation particulière dans laquelle se trouve l'équipe de management suite au départ soudain du directeur général et (3) le niveau élevé de l'endettement de la société.



