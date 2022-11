Elior : Des discussions confirmées avec Derichebourg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A la suite de récents articles et dans le prolongement des annonces faites les 4 juillet et 23 novembre sur la revue de ses options stratégiques, Elior Group confirme que l'une de ces options est en discussion avec Derichebourg.



Ces discussions concernent l'apport éventuel par Derichebourg de sa branche services au groupe de restauration collective et de services, ce dernier précisant qu'il n'existe aucune certitude quant à l'issue de ces discussions.



Elior Group communiquera sur l'issue de cette revue stratégique et la conclusion d'éventuels accords. Aucun autre commentaire ne sera fait tant qu'un accord n'aura pas été conclu ou que les discussions ne seront pas terminées.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.