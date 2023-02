Elior : Crédit Agricole ne détient plus aucune action

(CercleFinance.com) - La société anonyme Crédit Agricole a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 30 janvier 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Elior Groupe.



Ce franchissement de seuils résulte de la diminution du delta sur certains instruments financiers Elior Groupe, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant, le déclarant ne détient plus aucune action Elior Groupe.



À cette occasion, CACIB a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.



