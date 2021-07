Elior : Contraction organique de 9,1% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Elior Group affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de son exercice 2020-21 de 2,78 milliards d'euros, soit une contraction organique de 9,1% qui traduit l'impact persistant de la crise sanitaire sur son activité.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre ressort à 914 millions, soit une croissance organique de 39,2% qui 'reflète une nette amélioration du contexte sanitaire par rapport aux confinements stricts mis en place lors de la première vague pandémique en 2020'.



'Nous restons très confiants dans notre capacité à revenir à un niveau de croissance solide et à améliorer, à moyen terme, nos marges d'avant crise', affirme Philippe Guillemot, le directeur général du groupe de restauration et de services.



