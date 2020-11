Elior : Chiffre d'affaires de 3 967 ME sur l'année (-19,4%)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 3 967 millions d'euros sur l'année 2019-2020. La baisse est de -19,4% par rapport à l'année précédente.



À l'international, le chiffre d'affaires s'élève à 2 182 millions d'euros. La décroissance organique est de -19,3 %. En France, le chiffre d'affaires s'élève à 1 778 millions d'euros. La décroissance organique est de -19,6 %.



L'Ebita ajusté des activités poursuivies du Groupe est de -71 millions d'euros pour l'année close le 30 septembre 2020, contre 176 millions d'euros sur l'année 2018-2019.



L'impact de la COVID-19 est estimé à -1 003 ME sur le chiffre d'affaires et 268 ME sur l'Ebita ajusté. L'impact sur l'EBITA ajusté de la perte de chiffre d'affaires (drop-through) sur l'année est de 27%, inférieur au 30% annoncé.



A fin septembre 2020, la liquidité disponible d'Elior s'élevait à 630 millions d'euros, à comparer à 709 millions d'euros à fin juin 2020.



