Elior : Berenberg réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir réduit son objectif de cours sur Elior, qu'il ramène de 6,5 à quatre euros, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier rappelle que l'action du groupe de restauration collective vient de traverser 12 mois chaotiques, avec un repli qui atteint toujours 55% par rapport à octobre 2021 en dépit de son récent rebond.



Une contre-performance que Berenberg attribue aux inquiétudes entourant la faiblesse des marges bénéficiaires de l'entreprise, son taux de rétention décevant des clients, les changements managériaux et la possibilité d'une prochaine levée de fonds.



En y ajoutant l'arrivée de Derichebourg en tant que premier actionnaire du groupe, Berenberg dit ne pas s'attendre à ce que la volatilité des actions retombe de si tôt.



'S'il pourrait être aisé de jeter l'éponge sur le dossier, après avoir revu à la baisse nos estimations, nous nous en tenons à notre recommandation d'achat, avec un objectif de cours toutefois réduit', conclut-il.



