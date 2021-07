Elior : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé mardi son objectif de cours sur Elior, qu'il ramène de 7,3 à 7 euros, dans l'anticipation d'une reprise 'plus graduelle' de l'activité en France.



Le courtier allemand, - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - dit rester positif sur le groupe de restauration collective, qu'il considère comme un grand bénéficiaire des tendances à l'oeuvre sur son marché.



Berenberg souligne à ce titre que l'entreprise voit son carnet de commandes se garnir significativement depuis quelques mois.



Et si l'intermédiaire note qu'Elior vise des marges bénéficiaires plus élevées après la pandémie qu'avant la crise, il fait aussi remarquer que les marges du groupe en 2019 étaient inférieures à celles des années précédentes.



